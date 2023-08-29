Названа предварительная причина крушения вертолёта Ми-8 ФСБ под Челябинском
Вертолёт Ми-8 ФСБ разбился под Челябинском из-за отказа техники
Челябинск, 29 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 ФСБ России разбился под Челябинском из-за отказа техники. Такова предварительная версия крушения, сообщили в экстренных службах.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ми-8
«Предварительная причина крушения — отказ техники», — говорится в сообщении РИА Новости.
По данным экстренных служб, вертолёт принадлежал ФСБ России. На борту находились три члена экипажа, они погибли.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа вертолёт Ми-8 упал в Сосновском районе Челябинской области у посёлка Прудный.