Челябинск, 29 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 ФСБ России разбился под Челябинском из-за отказа техники. Такова предварительная версия крушения, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8

«Предварительная причина крушения — отказ техники», — говорится в сообщении РИА Новости.

По данным экстренных служб, вертолёт принадлежал ФСБ России. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа вертолёт Ми-8 упал в Сосновском районе Челябинской области у посёлка Прудный.