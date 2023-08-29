Москва, 29 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Первый полёт опытного образца российского ближнемагистрального самолета SJ-100, собранного с импортозамещёнными комплектующими, можно считать победой российской авиационной промышленности над западной системой сдерживания. Так первые испытания нового авиалайнера в беседе с ИА Регнум прокомментировал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС SJ-100

Ранее в российском Минпромторге рассказали о первом полёте опытного образца самолета SJ-100, который прошёл в Комсомольске-на-Амуре и длился 54 минуты на скорости до 343 км/ч и высоте до 3 км. Самолёт является новой версией Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. На авиалайнере заменили около 40 систем и агрегатов. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце установлены франко-российские двигатели SaM146. Второй образец получит отечественные двигатели ПД-8.

«Действительно сделано великолепно! И это победа нашей авиационной промышленности над западной системой сдерживания нас. К сожалению, двигатель пока остался того производства — франко-российский. Но новый экземпляр самолёта, который будет чуть позже, оснастится нашим отечественным двигателем. И это будет ещё один шаг к победе», — рассказал Попов.

Заслуженный лётчик России напомнил, что решение о создании отечественных комплектующих для самолёта было принято четыре года назад, и спустя такое небольшое время уже удаётся продемонстрировать хорошие результаты работы. Попов пояснил, что отечественный двигатель — ПД-8, который в будущем станет частью нового лайнера, уже также проходит испытания в полётах, но пока на летающих лабораториях. Но пока нужно ещё время для его полной сертификации и получения разрешения на эксплуатацию, и только после этого его будут ставить на самолёты SJ-100. Генерал-майор рассказал, что лайнеру также ещё предстоит пройти испытания с новым двигателем, а пока же удалость протестировать другие отечественные комплектующие и разработки новых систем.

«Испытания новых комплектующих — это очень трудоёмкий и долгий процесс. Сейчас проводят как бы параллельные тестирования двигателя, который впоследствии добавят в конструкцию, и остальных систем. Сейчас ещё есть что испытывать, проверять. Например, шасси. Какая разница, какой двигатель тянет конструкцию самолёта, шасси-то будут работать и будут получать сертификат своего качества», — привёл пример Попов.

Он рассказал, что также пока во время первого полёта проверили авионику — комплекс электронного оборудования на борту самолёта, системы кондиционирования и электропитания. Попов поделился, что на самолёте полностью поменяли все переходники, трубопроводы, сам радиатор, также и жгуты, и преобразователи электропитания. Кроме того, исправили и конструктив шасси, который изначально создавался совместно с американцами и успел продемонстрировать свои минусы.

Как сообщало ИА Регнум, первый образец импортозамещённого SJ-100 подняли в небо лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменёв. В составе экипажа был и инженер-испытатель Денис Велижанин. Самолёт изготовили в производственном центре ПАО «Яковлев» (ранее — «Иркут») в Комсомольске-на-Амуре.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал выпуск самолёта SJ-100 большим успехом, результатом освоения новых технологий в сжатые сроки. Лайнер предстоит оснастить отечественными двигателями, глава государства Владимир Путин будет «держать руку на пульсе», отметил он.