Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 августа, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщила 29 августа пресс-служба Минпромторга РФ.

t. me/minpromtorg_ru Самолёт SJ-100

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе», — отметили в ведомстве.

В состав экипажа вошли летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин.

Продолжительность полёта, проходившего на высоте до 3 тыс. м и скорости до 343 км/час, составила 54 минуты.

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров признал, что российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолёт собственные конструкторские решения и технологии. Первый полёт созданного по программе импортозамещения систем и компонентов SJ-100 — это успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, отметил Мантуров.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт SJ-100 изготовили в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Ранее корпорация называлась «Иркут», 15 августа 2023 года её переименовали. «Яковлев» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха» и производит самолёты SJ-100 и МС-21.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт. Он станет ещё одной моделью в семействе типа Superjet. Ранее самолёт прошёл успешно испытания на устойчивость к эффекту шимми — действие сил на катящееся колесо шасси, а также по отрыву передней стойки шасси.