Москва, 29 августа, 2023, 12:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день посещения завода, где изготовили опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 в графике у президента России Владимира Путина нет, сообщил 29 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что выпуск самолёта SJ-100 — это действительно большой успех, в сжатые сроки происходит освоение новых технологий. Но работа ещё не закончена, предстоит оснастить лайнер отечественными двигателями.

«Президент детально знает график импортозамещения, пока посещения завода в графике у президента нет, хотя вы знаете, Путин будет во Владивостоке», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин будет продолжать «держать руку на пульсе», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность полёта, проходившего на высоте до 3 тыс. м и скорости до 343 км/час, составила 54 минуты.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт. Он станет ещё одной моделью в семействе типа Superjet. Ранее самолёт прошёл успешно испытания на устойчивость к эффекту шимми — действие сил на катящееся колесо шасси, а также по отрыву передней стойки шасси.