Варшава, 26 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Польше задержали гражданина Украины, который за деньги перевозил от границы с Белоруссией в Западную Европу нелегальных мигрантов, сообщили 26 июля в польской погранслужбе.

Иван Шилов ИА Регнум

Польские пограничники задержали 29-летнего гражданина Украины в Мазовецком воеводстве.

По данным погранслужбы, он организовал перевозку нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы в страны Западной Европы за деньги. За провоз по территории Польши он брал с мигранта от 200 до 1000 евро.

Украинца арестовали на три месяца, предъявив обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы.

В квартире, где он проживал, изъяли 11 платёжных карт, три ноутбука, планшет, пять мобильных телефонов и сим-карты различных сетей. Кроме того, при обыске у него нашли наркотики растительного происхождения.

Иностранцу грозит до восьми лет лишения свободы.

В погранслужбе отметили, что с начала года пограничники задержали 469 пособников и организаторов незаконного пересечения польско-белорусской и польско-литовской границ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля польский социолог Дорота Перетяткович заявила, что в стране ухудшилось отношение к приезжим с Украины после того, как они стали массово пребывать в республику.

Коренное население выражает недовольство возросшей конкуренцией за рабочие места, а также увеличением очередей в поликлиники, школы, детские сады. Польских фермеров раздражает возникшая конкуренция на сельскохозяйственном рынке.