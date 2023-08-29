Москва, 29 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в Челябинской области, сообщил 29 августа Telegram-канал «112».

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

По предварительной информации, все находившиеся на борту воздушного судна люди погибли.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа во время учений у северного побережья Австралии потерпел крушение военный вертолёт V-22 Osprey с морскими пехотинцами США на борту. Инцидент произошёл между островом Мелвилл и городом Дарвин.

Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие Австралия, США, Индонезия, Филиппины и Восточный Тимор. Всего на борту летательного аппарата находились 23 человека. Трое из них погибли. Ещё пять человек доставили в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии.