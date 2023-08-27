Дарвин, Австралия, 27 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Военный конвертоплан V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морских пехотинцев США, потерпел крушение во время учений у северного побережья Австралии. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники.

U.S. Air Force Конвертоплан MV-22 Osprey

Уточняется, что авиакатастрофа произошла между островом Мелвилл и городом Дарвин около 11:00 по местному времени (04:00 мск). Конвертоплан Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились морпехи США. На данный момент информация о погибших не поступала, но члены экипажа и пассажиры объявлены пропавшими без вести. Началась масштабная поисково-спасательная операция, в которой задействованы самолёты CareFlight. Больница города Дарвина готовится принять возможных пострадавших в результате авиакатастрофы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта на северо-востоке Австралии. Инцидент произошёл во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre.

Поздно вечером вертолёт, выполняя тренировочную миссию, упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон. В связи с крушением вертолёта манёвры были остановлены на всей территории Австралии для всех участников учений.