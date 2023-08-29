Москва, 29 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Кассационный военный суд оставил в силе приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который был осужден на семь лет за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот», сообщили 29 августа в пресс-службе суда.

Кадр видео из Телеграм — канала Александр Лешков

«Рассмотрев кассационную жалобу защитников осужденного на указанные судебные акты, кассационный военный суд оставил ее без удовлетворения», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Одинцовский гарнизонный военный суд признал Лешкова виновным в применении насилия к начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации, приговорив его к 5,5 года колонии строгого режима. Приговор оспорила как сторона защиты, так и сторона обвинения.

В результате в феврале 2023 года второй Западный окружной военный суд ужесточил наказание Лешкову до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.