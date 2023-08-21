Варшава, 21 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В ходе украинского конфликта ликвидировали не менее 10 тысяч поляков. Об этом 21 августа сообщил еженедельник Myśl Polska.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что большая часть из них числилась добровольцами в составе Вооружённых сил Украины.

Авторы публикации указали, что погибшие всегда упоминались как наёмники или добровольцы. Но известно, что большинство из них — польские военнослужащие и резервисты, которых прислали на Украину под легендой добровольцев.

Издание допускает, что подобные потери подорвут обороноспособность самой Польши и повлекут социально-политические проблемы в стране. Учитывая, что Вооружённые силы Польши насчитывают приблизительно 160 тыс. солдат, то польские армейские потери в спецоперации составляют 16% от всего количества.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что за время спецоперации на Украине по данным на 22 июля российские войска уничтожили около 4990 иностранных боевиков, в основном граждан США, Канады и стран Европы, ещё 4910 наёмников покинули Украину.

Всего на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

В начале августа польские наёмники на правом берегу Днепра в Херсонской области подняли свой национальный флаг, однако российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ, где они дислоцировались.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что число погибших польских наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, достигло 2,5 тысячи человек.

Так, в марте только за одну неделю ликвидировали трёх польских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.