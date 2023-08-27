Донецк, 27 августа, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Троих детей с осколочными ранениями и контузиями госпитализировали после обстрела Донецка со стороны ВСУ 27 августа. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум 27 августа, ВСУ за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, на донецком направлении ВСУ провели 50 обстрелов из РСЗО и артиллерии, на горловском — восемь обстрелов из артиллерии, на ясиноватском — 12 обстрелов, на волновахском — один обстрел, выпустив в общей сложности 241 единицу различных боеприпасов. Последним случаем стал обстрел Донецка кассетными боеприпасами, при котором по мирным кварталам в разное время выпустили три и два кассетных снаряда калибра 155 мм.