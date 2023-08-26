Донецк, 27 августа, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, на донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из РСЗО и артиллерии, на горловском — 8 обстрелов из артиллерии, на ясиноватском — 12 обстрелов, на волновахском — 1 обстрел.

Всего ВСУ выпустили 241 единицу различных боеприпасов. Под огнём артиллерии оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Евгеновка. В результате обстрелов ранения получили шесть мирных граждан в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Евгеновке.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника. По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, когда мужчина находился на своём дачном участке.