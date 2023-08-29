Москва, 29 августа, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге, касающиеся списка документов, которые могут быть использованы при приобретении билетов, войдут в силу с 1 сентября 2023 года.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Об этом пишет РИА Новости. Новый регламент был утверждён еще в 2022 году Минтрансом.

Согласно регламенту, для оформления билета на поезд дальнего следования требуется документ, удостоверяющий личность. К таким документам, в соответствии с новыми правилами, относятся паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет), удостоверение личности военнослужащего РФ или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы, паспорт иностранного гражданина, дипломатический и служебный паспорт.

В прежнем регламенте, который будет действовать до 1 сентября 2023 года, такого подробного списка не содержалось.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля появилась информация о том, что компания «Российские железные дороги» может в начале 2024 года провести эксперимент по идентификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов.

17 августа РЖД открыли продажи билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления, в том числе и на южные направления. Это в первую очередь касается поездов, билеты на которые появлялись не ранее чем за 45 суток до поездки.