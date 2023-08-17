Москва, 17 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Холдинг «Российские железные дороги» открыл продажи билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления, в том числе и на южные направления. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба холдинга.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что в первую очередь речь идёт о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток.

Ранее в связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле было сокращено время открытия предварительной продажи билетов с 90 до 45 дней до даты отправления для пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих на Горьковском, Ленинградском, Киевском, Казанско-Рязанском направлениях Московской и Октябрьской железных дорог.

Как передавало ИА Регнум, РЖД в начале 2024 года проведёт эксперимент по идентификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов. При этом источники в правительстве подтвердили газете «Коммерсантъ», что эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии вместо паспортов должен начаться уже в первом квартале 2024 года. Также в Минцифры пояснили, что эта мера позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть на поезд. Кроме того, введение биометрии повысит удобство и скорость идентификации пассажиров.