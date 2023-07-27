Москва, 27 июля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. РЖД в начале 2024 года проведёт эксперимент по идентификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов, сообщила газета «Коммерсантъ».

Петр Ковалев/ТАСС

«Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности», — отметили в Центре биометрических технологий.

В РЖД на запрос газеты ответили, что данный вопрос пока изучается.

При этом источники в правительстве подтвердили газете, что эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии вместо паспортов должен начаться уже в первом квартале 2024 года. Также в Минцифры пояснили, что эта мера позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть на поезд. Кроме того, введение биометрии повысит удобство и скорость идентификации пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Гознак подтвердил готовность выпускать биометрические загранпаспорта. При этом выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен в феврале. Данная мера была принята в связи с ростом потребности в микросхемах, встраиваемых в документ.