Донецк, 29 августа, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Донецкой Народной Республике закончило расследование уголовного дела об убийстве в 2018 году первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Расследование уголовного дела завершено», — передаёт ТАСС слова собеседника.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

Как сообщало ИА Регнум, подробности убийства Александра Захарченко стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей. Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города и уже не вернулся домой. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

По факту убийства Захарченко Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса Российской Федерации («Акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку»).