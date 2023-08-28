Киев, 28 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей председателя СБУ и руководителя регионального управления. Соответствующие указы 28 августа опубликованы на сайте главы киевского режима.

На должность замглавы СБУ назначен Александр Поклад. До этого он был уволен с поста начальника департамента контрразведки СБУ.

Кроме того, начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области назначен Александр Пелин. В марте с этого поста был снят Борис Безрукий, с тех пор эта должность была вакантна.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Зеленский назначил полковника Александра Пивненко командующим нацгвардией. Он сменил в этой должности генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, который в свою очередь заменил генерал-полковника Юрия Балана. Указ об увольнении Балана с должности командующего НГУ Зеленский подписал в январе 2022 года.