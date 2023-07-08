Ростов-на-Дону, 6 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В ряде водоемов Ростовской области обнаружили холероподобные бактерии, сообщили 6 июля в региональном Роспотребнадзоре.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до завершения полного комплекса лабораторных исследований», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день в регионе стабильной, а холероподобная флора типична для этого времени года.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал ИА Регнум, что вероятность распространения холеры и возникновения её эпидемии в России очень мала, однако в целях профилактики стоит вспомнить о защитных мерах.

Так, нельзя пить некипячёную воду, необходимо регулярно мыть руки — этого уже будет достаточно, сказал вирусолог. Жителям регионов, где обнаружен холеровидный вибрион, пока следует избегать купания в водоёмах до полной проверки качества воды и обеспечения необходимой защиты.