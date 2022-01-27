Киев, 28 января, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины (НГУ) подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом 28 января сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Исполняющим обязанности руководителя НГУ назначен генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») в украинском городе Днепропетровск солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. Прибывший к месту происшествия Николай Балан объявил, что написал рапорт о своей отставке, поскольку считает себя ответственным за случившееся.