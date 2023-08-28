Вашингтон, 28 августа, 2023, 19:41 — ИА Регнум. На фоне успешного проведения специальной военной операции России власти США могут принять решение об отправке своих войск на Украину, заявил 28 августа бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не устаю повторять, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы (армия США — прим. ред.) не обладаем необходимым количеством боеприпасов для такой операции», — сказал Макгрегор в ходе эфира на своём YouTube-канале.

Власти США «оторваны от реальности» и не учли реальной силы ВС России, когда провоцировали начало конфликта на Украине, сказал эксперт.

Вопреки ожиданиям Вашингтона, российская армия сейчас сильнее, чем когда-либо, а единственная хорошая новость для Запада состоит в том, что в Москве не планируют «идти до польской границы», добавил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, обозреватель польского издания Mysl Polska Михал Радзиковский в своей публикации в августе 2023 года отметил, что Варшава, руководствуясь «псевдопатриотическими интересами», вполне может принять решение об отправке солдат в западные регионы Украины для защиты от якобы существующей «российской угрозы».

Страны НАТО готовятся ввести свои войска на территорию Украины, отмечал в свою очередь Макгрегор в июле 2023 года. Польские и литовские власти уже обсуждают возможное совместное вторжение в западные регионы Украины, такие их возможные действия могут и не спонсироваться другими участниками НАТО, а быть самостоятельной операцией двух членов альянса, предположил эксперт.