Вашингтон, 6 июля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Страны НАТО готовятся ввести свои войска на территорию Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдёт в любом случае», — сказал он.

Польские и литовские власти, по словам Макгрегора, уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию Украины. Это не обязательно будет спонсироваться другими союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух членов НАТО, добавил экс-советник.

Ранее ИА Регнум передавало, что председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что на Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса. Украинский президент Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран. Контингент НАТО может появиться не только во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, но и на других территориях — в зависимости от жадности Варшавы, добавил Рогов.