Флорида, США, 28 августа, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В американском штате Флорида как минимум два человека получили ранения при падении спасательного вертолёта. Об этом 28 августа сообщили в полиции.

«В аварию попал пожарно-спасательный вертолёт управления шерифа Броварда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательная служба Помпано-Бич, который расположен в 60 км к северу от Майами, доставила в близлежащую больницу двух человек.

По информации телеканала ABC News, на борту вертолёта находились три человека.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в результате столкновения двух пожарных вертолётов на юге Калифорнии погибли три человека. Вертолёты столкнулись во время работ по ликвидации возгорания, и первая из винтокрылых машин после этого благополучно приземлилась неподалёку от места инцидента. Второй вертолёт потерпел крушение, все три члена экипажа погибли.

14 августа в США на авиашоу «Гром над Мичиганом» истребитель МиГ-23 разбился в аэропорту Уиллоу. Самолёт потерпел крушение во время демонстрационного полёта.