Сакраменто, США, 7 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В результате столкновения двух пожарных вертолётов, тушивших пожар на юге Калифорнии, погибли три человека. Об этом 7 августа сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные противопожарные службы.

ABC

Как рассказал начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер, вертолёты столкнулись во время работ по ликвидации возгорания, и первая из винтокрылых машин после этого благополучно приземлилась неподалёку от места инцидента.

«К сожалению, второй вертолёт потерпел крушение, все три члена экипажа погибли», — сказал он.

Начальник пожарной охраны уточнил, в состав погибшего экипажа входили двое пожарных и пилот.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа на севере Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолёт. В результате погибли два человека.

До этого в Ставропольском крае произошло столкновение двух дельтапланеристов в воздухе. В результате один из них погиб.