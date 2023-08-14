Появилось видео крушения истребителя МиГ-23 на авиашоу в США
Советский истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в США
Вашингтон, 14 августа, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-23 разбился в аэропорту Уиллоу (США) во время авиашоу «Гром над Мичиганом». Видео опубликовал 14 августа Telegram-канал Police Frequency.
«Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль. О пострадавших ничего не известно», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как на борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.
Как передавало ИА Регнум, в начале июня в США потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation. В федеральном управлении гражданской авиации заявили, что самолёт разбился, врезавшись в гористую местность на юго-западе Вирджинии.
Перед этим сообщалось, что власти США подняли в небо боевые истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета. Отмечалось, что джет нарушил воздушное пространство американской столицы. По информации The Daily Beast, на борту самолёта находилась семья бизнесмена Джона Румпеля, который жертвовал деньги кандидатам-республиканцам, в том числе в фонд бывшего президента США Дональда Трампа.