Вашингтон, 14 августа, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-23 разбился в аэропорту Уиллоу (США) во время авиашоу «Гром над Мичиганом». Видео опубликовал 14 августа Telegram-канал Police Frequency.

Кадр из видео Клубы дыма на месте падения истребителя МиГ-23

«Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль. О пострадавших ничего не известно», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как на борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.

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Как передавало ИА Регнум, в начале июня в США потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation. В федеральном управлении гражданской авиации заявили, что самолёт разбился, врезавшись в гористую местность на юго-западе Вирджинии.

Перед этим сообщалось, что власти США подняли в небо боевые истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета. Отмечалось, что джет нарушил воздушное пространство американской столицы. По информации The Daily Beast, на борту самолёта находилась семья бизнесмена Джона Румпеля, который жертвовал деньги кандидатам-республиканцам, в том числе в фонд бывшего президента США Дональда Трампа.