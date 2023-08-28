Москва, 28 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком. Об этом 28 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Образовалась яма, которая наполнилась кипятком. Ребенок шел и случайно провалился в неё», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл на Саратовской улице. По предварительным данным, его причиной стал прорыв теплосети.

В результате ребёнок получил сильные ожоги ноги, сейчас ему оказывают помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля на цокольном этаже в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате происшествия в кипятке погибли четверо сотрудников торгового центра, 10 человек были госпитализированы с ожогами различной тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.