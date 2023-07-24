Москва, 24 июля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Выжившая сотрудница «Глобус Гурмэ» рассказала, как ей удалось спастись из ТЦ «Времена года», залитого кипятком. Об этом 24 июля сообщил Telegram-канал 112.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Труба порвалась, мы рядом были в пекарне. Убежать не успели — вода сразу пошла. Я другой женщине сказала: пойдем. Она говорит: куда ты бежишь — кипяток. Я говорю: если здесь останемся, умрем», — рассказала выжившая.

По её словам, всё произошло быстро, люди просто не успели среагировать и покинуть помещение.

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По информации источника, сама женщина выбиралась из пекарни по колено в кипятке. Она смогла добраться до первого этажа ТЦ, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую. В настоящее время женщина находится в больнице с обваренными ногами в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля, в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Авария произошла на тепловом оборудовании, принадлежащем торговому центру, расположенному на Кутузовском проспекте. Общая площадь подтопления составила 4 тыс. кв. м.

Пострадали 10 человек. Девять из них госпитализировали, одного направили на амбулаторное лечение. При этом четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Позже следствие запросило арест инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому 39-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Специалиста задержали 24 июля.