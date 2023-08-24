Москва, 24 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Ассоциация стран БРИКС расширяется, а стало быть, растёт её вес в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 августа заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что в скором времени в БРИКС войдут шесть государств — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«За счёт различных торговых преференций новые члены БРИКС смогут нарастить свои торговые обороты, а весь альянс — увеличить свою производственную мощность. Не является исключением и Россия, которая наравне с другими сможет заключать дополнительные соглашения о сотрудничестве с новыми странами БРИКС, включая как торговые, так и инвестиционные проекты. Более того, данное расширение даёт возможность ускорить процесс дедолларизации торговых взаимоотношений по крайней мере среди действующих членов ассоциации», — сказала Новикова.

Также она отметила, что всего порядка 40 стран подали заявки на вступление в союз, поэтому то, что наблюдается сегодня, ещё только начало формирующегося альянса стран.

Для новых участников БРИКС станет площадкой для формирования нового миропорядка, укрепления суверенной национальной экономики, отстаивания собственных интересов перед западными странами. Об этом заявила Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«В результате расширения БРИКС значительно укрепится роль группы в мире, в частности увеличатся доля в мировом ВВП по ППС до 37%, доля численности населения от мировой — до 46%, — сказала Прикладова. — За счёт присоединения трёх стран Персидского залива существенно возрастёт ресурсный потенциал объединения, что особенно важно на фоне нестабильной энергетической ситуации в мире. В том числе за счёт этого укрепится положение группы в мире».

Кроме того, важным фактором является реализация двусторонних инициатив России с Китаем и Ираном по интеграции расчётно-финансовых систем, которые получат дополнительный импульс в рамках расширенного формата БРИКС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что БРИКС пополнится новыми участниками с 1 июня 2024 года, а после продолжит расширяться.

В свою очередь президент России Владимир Путин пообещал, что Москва продолжит процесс расширения влияния организации в мире.

По итогам 15-го саммита БРИКС страны-участницы этого альянса приняли итоговую декларацию, названную «Йоханнесбург-2». В этом документе высказана обеспокоенность по поводу одностороннего применения санкций и негативного эффекта от таких мер для развивающихся стран.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог-международник Станислав Ткаченко рассказал, что чем больше государств окажется на орбите БРИКС, тем меньше будут потери и издержки России в случае окончательного упадка Организации Объединённых Наций.