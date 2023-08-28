Москва, 28 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является ответом на агрессивное поведение Запада у границ Союзного государства, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

«Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры, в том числе разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», — сказал он в интервью «Российской газете».

Шевцов добавил, что страны Запада ещё до спецоперации нарастили военно-политическое и экономическое давление на Белоруссию.

«По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, ещё одну анти-Россию», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, о размещении российского ЯО президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд.

Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.

В начале августа Лукашенко заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся.