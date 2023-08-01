Минск, 1 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Ядерное оружие является фактором безопасности, при этом власти Белоруссии надеются, что применять его не придётся, заявил 1 августа президент страны Александр Лукашенко.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», — цитирует Лукашенко агентство «Белта».

Как сообщалось ранее, о размещении ядерного оружия в Белоруссии президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Владимир Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске также подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на многочисленные агрессивные провокации Запада.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что применение тактического ядерного оружия возможно только в случае прямой агрессии против Белоруссии, и напомнил, что контроль за ТЯО остаётся у России. Белорусский лидер пояснил, что просил о размещении в стране российского ядерного оружия для того, «чтобы сюда никто не сунулся».

Российское тактическое ядерное оружие размещено в Белоруссии надолго, и не исключено, что его количество там будет расти, отметил ранее в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал слова директора 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что гипотетический вывод российского ТЯО из Белоруссии возможен тогда, когда США и НАТО откажутся от деструктивного курса и уберут американское ядерное оружие из Европы. Очевидно, что эти условия выполнены не будут, поскольку для Вашингтона это было бы очередным поражением в противоборстве с Россией, считает Водолацкий.