Красногорск, 28 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в Красногорске был потушен всего за несколько минут, рассказала журналистам очевидица происшествия.

Кадр видео из Телеграм — канала. Пожар в Красногорске.

«Пожар потушили, причём довольно быстро. Между приездом пожарных и полным затуханием пожара были считанные минуты. То есть потушили очень быстро. Есть дым небольшой, белый», — цитирует жительницу Красногорска «Газета. Ру».

Очевидица также рассказала журналистам, что пламя было размером «с соседний дом». Жителей эвакуировали, они находились недалеко от дома. Данных о пострадавших у очевидицы нет, но она отметила, что скорая помощь оперативно прибыла к месту происшествия.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 28 августа на Пионерской улице в Красногорске загорелся балкон квартиры на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составляла до 900 кв. м.

Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. Сведений о пострадавших не поступало. В МЧС сообщили о локализации пожара около 11:30 мск.