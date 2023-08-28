Москва, 28 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты ВСУ, на купянском направлении. Об этом 28 августа сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжили ведение наступательных действий. В ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины «Козак», — сказал Якимкин.

Он добавил, что при этом было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады.

Офицер также отметил, что экипажи армейской и штурмовой авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений противника.

За сутки, помимо двух бронемашин «Козак», были уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства, два минометных расчёта, два орудия Д-20, пункт боепитания и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Как передавало ИА Регнум, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на авдеевском направлении российские подразделения улучшили позиции, при этом украинские войска понесли серьёзные потери в живой силе. По его словам, на южнодонецком направлении ВСУ пытались обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное. Он подчеркнул, что противнику не удалось добиться поставленных задач, все его попытки были пресечены.