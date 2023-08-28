Хельсинки, 28 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Финляндии необходимо переоценить существующие требования для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране после ареста россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена), заявили премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Необходимо сделать всё, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — заявила Рантанен изданию IltaSanomat.

В свою очередь Орпо в радиоинтервью общественной корпорации YLE сообщил об изучении дальнейших ужесточений на въезд для российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии 20 августа по запросу Украины задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянина Яна Петровского.

В посольстве России в Финляндии заявили, что финская пограничная служба задержала россиянина в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства. Сам Петровский заявил, что намерен попросить у Хельсинки убежища.