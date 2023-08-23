Москва, 23 августа, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Минобороны России показало работу российских военных по бронетехнике ВСУ на запорожском направлении. Соответствующие видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили два танка ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как оператор FPV-дрона обнаруживает цель и точным ударом уничтожает украинские танки на дороге в лесистой местности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828319" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 23 августа заявил, что потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных, в том числе 80 — на запорожском. На этом направлении российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ. Также за сутки на запорожском направлении российские военные ликвидировали четыре украинских автомобиля, САУ Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три гаубицы М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.