Вашингтон, 28 августа, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Процедуру импичмента президента США Джозефа Байдена предложили начать в сентябре некоторые республиканцы в палате представителей Конгресса США. Об этом 27 августа сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что республиканцы намерены добиться расследования в рамках проведения процедуры импичмента, так как уверены в причастности Байдена к коррупционным схемам. Часть конгрессменов предложили запустить процедуру в сентябре, когда Конгресс соберётся после каникул.

«Если не сейчас, то когда? У нас достаточно собрано доказательств, не только для начала разбирательства, но и чтобы объявить импичмент», — пояснил член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман.

Однако далеко не все республиканцы уверены в своевременности такого серьёзного шага, как объявление импичмента главе государства.

«У нас должны быть какие-либо очевидные доказательства тяжелого преступления или нарушения, а не просто предположения, что оно могло произойти. Я думаю, нам нужны более надежные улики, чтобы двигаться в этом направлении», — уточнил член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон от штата Небраска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, собранная представителями Республиканской партии информация о причастности Байдена к коррупции позволит поставить вопрос об импичменте президента.

Маккарти заявил, что семья действующего президента США вовлечена в «культурную коррупцию» и учитывая собранную информацию, процедура импичмента Джо Байдена стала бы закономерным решением.

В свою очередь, член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс одобрить расследования по импичменту Байдена. Таким образом конгрессмен прокомментировала заявление экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что глава Белого дома причастен к коррупции, а также к его отстранению от должности.