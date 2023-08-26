Вашингтон, 26 августа, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Конгресс Соединённых Штатов должен одобрить расследования по импичменту президенту страны Джо Байдену, когда в сентябре вернётся с каникул. Об этом 25 августа написала член Палаты представителей конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы должны одобрить проведение расследования по импичменту, как только конгресс вновь соберётся в сентябре», — отметила она.

Конгрессмен таким образом прокомментировала заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома является причастным к коррупции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шокин заявил в интервью телеканалу Fox News о причастности Байдена к коррупции. По словам бывшего прокурора, его уволили под давлением США и его снятию содействовал лично американский лидер, отдавший «миллиард долларов в обмен на его увольнение».

Бывший генпрокурор Украины — главная фигура в деле о предполагаемом использовании Байденом своего политического влияния в интересах сына Хантера Байдена.

Джо Байден в 2016 году, когда Шокин был украинским генпрокурором, находился на посту вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы и занимался Украиной. Сам нынешний президент США утверждает, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына.