Москва, 28 августа, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Густой туман опустился на Москву и продержится до утра понедельника. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Уточняется, что, по прогнозам метеорологов, туман продержится в Москве до 09:00 мск 28 августа. Ожидается ухудшение видимости до 200–700 метров.

Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 14 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трёх международных аэропортах Москвы в ночь на 27 августа из-за густого тумана.

В ночь на 27 августа в Москве наблюдался густой туман с ухудшением видимости до 200–700 метров, который продержался всю ночь.