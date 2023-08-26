Москва, 26 августа, 2023, 23:01 — ИА Регнум. В ночь на 27 августа в Москве, согласно прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается густой туман. Об этом в субботу, 26 августа, сообщили в МЧС России.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 субботы до 07:00 мск 27 августа местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров», — сообщили в Telegram-канале МЧС.

Ведомство посоветовало водителям транспортных средств, управляя автомобилем при сложных погодных условиях, увеличить дистанцию между автомобилями во время движения, чтобы избежать создания на дороге опасных ситуаций.

Отмечается, что вечером и ночью в столице ожидается от +10 до +12 градусов, атмосферное давление составит 745 миллиметров рт. ст.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в начале осени ожидает тёплая погода с температурой воздуха до +26 градусов.