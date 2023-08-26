Москва, 27 августа, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Как минимум 14 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трёх международных аэропортах Москвы. Данные об этом 27 августа опубликованы сервисом «Яндекс. Расписание».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

По состоянию на 02:00 мск. в аэропорту Внуково задержаны семь авиарейсов и три отменено. В Шереметьево задержали четыре авиарейса. В Домодедово три рейса задержано и один отменен.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет. Причиной изменений в расписании вылетов воздушных судов стали неблагоприятные метеоусловия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 27 августа в Москве, согласно прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается густой туман с ухудшением видимости до 200–700 метров.