Появились кадры запуска корабля Crew Dragon с россиянином к МКС
Вашингтон, 26 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Кадры с пуском корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту опубликовало 26 августа NASA.
Кадр из видео
Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа. Запуск прошёл на космодроме на мысе Канаверал в США в рамках программы перекрёстных полётов.
В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7, помимо Борисова, входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.