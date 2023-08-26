Вашингтон, 26 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Кадры с пуском корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту опубликовало 26 августа NASA.

Кадр из видео

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Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа. Запуск прошёл на космодроме на мысе Канаверал в США в рамках программы перекрёстных полётов.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7, помимо Борисова, входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.