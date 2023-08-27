Новосибирск, 27 августа, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Госавтоинспекция Новосибирской области

Примерно в 10:20 (06:20 мск) водитель легкового автомобиля BYD F3 на 60-м километре автодороги Купино — Чистоозерное выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105.

«В результате произошедшего погибли три человека — оба водителя, мужчина — пассажир автомобиля ВАЗ, возраст и характер травм пострадавшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа при опрокидывании КамАЗа в Хабаровском крае погибли водитель и четыре пассажира. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего КамАЗ опрокинулся.

На 12-м километре МКАД 26 августа произошла авария с участием трёх автомобилей. Большегрузный автомобиль на большой скорости снёс две легковушки.