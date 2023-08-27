Хабаровск, 27 августа, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Водитель и четыре пассажира погибли в ДТП при опрокидывании «Камаза» в Хабаровском крае. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 91 км автодороги посёлок Харпичиан — Албазино Солнечного района. По предварительным данным, 45-летний водитель грузового автомобиля «Камаз», двигаясь со стороны Албазино в посёлок Харпичиан, не справился с управлением. В результате произошёл съезд грузовика с проезжей части с последующим опрокидыванием.

Кроме водителя, в автомобиле находились четыре пассажира 968, 1978, 1989, 1992 годов рождения, все они являлись работниками одного из предприятий района. В результате ДТП водитель и пассажиры скончались от полученных травм до приезда медиков.

На место происшествия была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатели помогли сотрудникам правоохранительных органов в деблокировке тел погибших.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании опрокинулся автовоз с девятью спорткарами стоимостью в миллионы фунтов, включая Aston Martin, Lamborghini и BMW. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе гоночной трассы «Брэндс-Хэтч» в графстве Кент. Водитель, перевозивший спорткары, получил лёгкую травму.

Также сообщалось, что ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 12-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Уточняется, что фура на скорости влетела в две столкнувшиеся ранее легковушки.