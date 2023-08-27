Вашингтон, 27 августа, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Все попытки Соединённых Штатов отказаться от урановой руды из России оказались неудачными. Об этом 26 августа написало агентство Bloomberg.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что российская государственная корпорация «Росатом» продолжает оставаться самым крупным в мире поставщиком урана и снабжает им почти четвертую часть 92 ядерных реакторов США и десятки АЭС в Европе и Азии.

В результате Запад не вводит санкции в отношении Росатома, так как это может нанести больший ущерб экономике западных стран, нежели российской.

При этом снижение поставок урана из России прямо затронет энергетическую безопасность США, так как последнее американское предприятие по обогащению урана закрыли ещё в 2013 году, а имеющихся в стране запасов ядерного топлива хватит только на полтора года.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа стало известно, что Соединённые Штаты в первом полугодии текущего года приобрели 416 тонн урановой руды из России, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последний раз американская сторона приобретала у России сравнимое количество (418 тонн) урана только в 2005 году.

Перед этим, 23 августа, советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди признал, что США слишком зависят от ядерного топлива из России и несут из-за этого издержки. По его словам, в аналогичном положении находятся и другие страны.