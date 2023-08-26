Брянск, 26 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 26 августа сообщил об обстреле украинскими военными села в Климовском районе. Как заявил глава региона, пострадавших нет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ обстреляли село Кирилловка. Повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», — сообщил Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте уже работают экстренные службы.

24 августа Богомаз сообщил об обстреле украинской армией посёлка Белая Берёзка в Брянской области. Пострадавших при обстреле также не было. Губернатор заявил о нарушении энергоснабжения. Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа Минобороны распространило информацию о попытке ВСУ атаковать беспилотниками Брянскую область. Два украинских дрона обнаружили и уничтожили средствами ПВО.