Брянск, 26 августа, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили силы противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом 26 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области добавил, что пострадавших в результате ЧП нет, разрушений нет, так как сбитый беспилотник упал в поле. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села в Климовском районе. Как заявил глава региона, пострадавших нет. Повреждены четыре жилых дома, частично нарушена подача электроэнергии.

Богомаз 24 августа сообщил об обстреле украинской армией посёлка Белая Берёзка в Брянской области. Пострадавших при обстреле также не было. Губернатор заявил о нарушении энергоснабжения.