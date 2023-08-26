Лондон, 26 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В Великобритании опрокинулся автовоз с девятью спорткарами стоимостью в миллионы фунтов, включая Aston Martin, Lamborghini и BMW, сообщили газета Daily Mail.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе гоночной трассы «Брэндс-Хэтч» в графстве Кент. Водитель, перевозивший спорткары, получил лёгкую травму.

В результате ДТП различные повреждения получили автомобили Audi R8, Aston Martin DB11, Bentley Continental Supersports, BMW M3, Jaguar F-Type, Lamborghini Aventador, Mercedes-AMG GT и несколько Ferrari.

По данным газеты, в частности, пострадал красный Lamborghini Huracan, цена которого превышает 150 000 фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА Регнум, тестовый образец спорткара Toyota Supra разбился на «Северной петле» Нюрбургринга в мае 2019 года. Авария произошла на гоночной трассе в день, когда трек закрыли исключительно под тесты японского автопроизводителя. Спорткар врезался бампером в ограждение на секции Эксмюлле. Сообщалось, что водитель тестового автомобиля ошибся с траекторией и мог не справиться с управлением.