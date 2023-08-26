Бухарест, 27 августа, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Возгорание произошло на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в румынском городе Драгомиреште в уезде Дымбовица. Об этом 27 августа сообщает телеканал Digi 24, ссылаясь на пресс-службу уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет», — уточняется в сообщении.

Площадь пожара составила около 600 кв. метров, на складе хранится легковоспламеняющийся пластик и другая подобная продукция.

Склад загорелся всего в 20 километрах от АЗС, расположенной в том же уезде, но в городе Креведия, на которой произошло четыре взрыва и пожар, который до сих пор не могут взять под контроль огнеборцы. По данным минздрава, в результате взрывов и пожара на АЗС один человек погиб, 46 пострадали, большинство пострадавших — пожарные.

Глава пресс-службы правительства Румынии Михай Константин заявил, что Бухарест запросит помощь в лечении пострадавших у Евросоюза. Больницы Италии и Бельгии уже готовы принять первых пациентов.

Уточняется, что связи между двумя инцидентами нет. Пожарные уверяют, что пламя в Драгомиреште не перекинется со склада на соседние здания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум один человек погиб, более 30 пострадали в результате двух последовательных взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии в Креведии. По предварительным данным, один человек получил серьёзные травмы, у остальных — ожоги разных частей тела, не требующие интенсивной терапии.

Позднее на АЗС прогремели ещё два взрыва, количество пострадавших выросло до 46 человек.