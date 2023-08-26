Москва, 26 августа, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Следственный комитет России будет расследовать новые факты украинских обстрелов с применением кассетных боеприпасов в Белгородской области, сообщила 26 августа пресс-служба следкома в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следователи СК России будут расследовать новые факты обстрелов ВФУ территорий Донецка и Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, при обстреле Петровского и Куйбышевского районов Донецка ранение получили три женщины. Кроме того, при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) посёлка Уразово в Белгородской области пострадали шесть человек.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа ВСУ обстреляли из «Града» кассетными боеприпасами посёлок Уразово Валуйского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области и повреждения внутренних органов.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела повреждения получили 16 домовладений, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций, остальные — частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также пострадали два предприятия, соцобъект, спортивный объект.