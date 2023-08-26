Белгород, 26 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области

«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы», — уточнил губернатор.

Как заявил Гладков, мужчина находится на операции. Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода. Её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили 16 домовладений, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций, остальные — частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также пострадали два предприятия, соцобъект, спортивный объект.

Ещё повреждения получили четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа ВСУ обстреляли из «Града» кассетными боеприпасами посёлок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. Губернатор заявил, что кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина.

В беседе с ИА Регнум руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что «более убойные» — американские снаряды. Они поражают большое количество личного состава. Современные бои идут с участием тактических групп, используются техника и фортификационные сооружения, поэтому страдают от кассетных снарядов в первую очередь мирные жители, в том числе в пригородах Донецка, Горловки и других населённых пунктов.