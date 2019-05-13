Нюрбург, Германия, 13 мая, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Тестовый образец спорткара Toyota Supra нового поколения разбился на «Северной петле» Нюрбургринга. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

SpeedMe Toyota Supra

Авария произошла на гоночной трассе Нюрбургринг в день, когда трек был забронирован исключительно под тесты японского автопроизводителя.

По имеющейся информации, авто врезалось бампером в ограждение на секции Эксмюлле. Предполагается, что водитель тестового автомобиля ошибся с траекторией и не справился с управлением. В результате столкновения у машины оказалась сильно повреждена передняя часть кузова. Пилот и пассажир Supra не пострадали.

Напомним, под капотом новой Toyota Supra расположен трехлитровый мотор мощностью 340 л. с., который работает с восьмискоростным «автоматом».

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