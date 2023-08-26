Бостон, США, 26 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Семь человек получили ранения в результате стрельбы на параде в Бостоне, сообщил 26 августа CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Стрельба произошла 26 августа во время фестиваля карибской культуры на углу Блу-Хилл-авеню и Талбот-авеню в районе Дорчестер.

В правоохранительных органах сообщили о многочисленных пострадавших, которых доставили в местные больницы. Все они поступили с травмами, не угрожающими жизни.

Полицейские арестовали несколько человек и изъяли огнестрельное оружие.

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Как сообщало 26 августа ИА Регнум, выстрелы раздались с трибуны на школьном матче по американскому футболу в США. В результате инцидента в штате Оклахома ранения получили по меньшей мере четыре человека.

В июле в Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Погибшим оказался 87-летний местный житель. По данным полиции, действия нападавшего оказались случайными.