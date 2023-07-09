В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб, трое ранены
Нью-Йорк, США, 9 июля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали, сообщает полиция Нью-Йорка.
«(Мужчина) застрелил четырех невинных людей, один из которых, к прискорбию, погиб», — говорится в сообщении.
Погибшим оказался 87-летний местный житель.
Полицейские задержали 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, который передвигался на скутере без документов.
По их данным, действия нападавшего были случайными.
Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо. Президент США Джозеф Байден заявил, что в стране необходимо ужесточить контроль над огнестрельным оружием и запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек.
В июне сообщалось о перестрелке в американском штате Иллинойс, которую устроили преступные группировки недалеко от Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, 29 получили ранения.